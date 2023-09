Warga 1 verliest met één doelpunt verschil van Nieuweschoot 1

Rechter buigt zich vrijdag over herstructu­re­rings­ver­zoek Big Bazar

De rechtbank van Leeuwarden zal zich vrijdag buigen over het aanstellen van een herstructureringsdeskundige bij Big Bazar, meldt een woordvoerder van die rechtbank woensdag. De ondernemingsraad van de koopjesketen had daartoe eerder een verzoek ingediend, waarmee een dreigend faillissement voorlopig is voorkomen.