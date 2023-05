Zes aanhoudingen voor mishandeling minderjarige jongen na sc Heerenveen - FC Emmen

Flets Cambuur degradeert uit de eredivisie: ‘De trainer de schuld geven wil zeggen dat je weinig nadenkt’

De degradatie uit de eredivisie van SC Cambuur is een feit. De Friese club uit Leeuwarden verloor in het eigen stadion met 3-0 van FC Utrecht en kan met nog drie wedstrijden te gaan de huidige nummer zestien Excelsior in punten niet meer achterhalen.