Dit is hoe de eerste teams uit Heerlen dit weekeinde speelden

Vrouw uit Sittard verdacht van 'insuline­moord’ op 78-jarige moeder

Het Openbaar Ministerie in Limburg verdenkt een 53-jarige vrouw uit Sittard van moord op haar 78-jarige moeder. Volgens justitie heeft de dochter haar moeder bewust een te hoge dosis insuline toegediend. Een woordvoerster van het OM in Limburg bevestigt woensdag berichtgeving hierover in De Limburger. Ze benadrukt dat het om een voorlopige verdenking gaat en het onderzoek nog gaande is. Meer wil ze hierover niet kwijt.