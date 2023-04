Dode aangetroffen op Promenade in Heerlen

Jongen op school­plein bedreigd om antisemiti­sche redenen

Op het schoolplein van een gebouw met meerdere organisaties in Brunssum is een veertienjarige jongen bedreigd. De reden hiervoor zou liggen in het feit dat de jongen joods is en een keppeltje draagt. Bij de bedreiging zou, naast een groep jongeren, ook een volwassen man betrokken zijn.