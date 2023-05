Film van Limburgse regisseur met Maartje Remmers en Leopold Witte naar Amerika

Douwe Bob maakt titelsong voor film Gluckauf

Zanger Douwe Bob heeft de titelsong gemaakt voor de nieuwe Nederlandse film Gluckauf. Het nummer 'Mine Again' is vrijdagochtend gelanceerd in het ochtendprogramma van Giel Beelen op 3FM. Het nummer is nu ook te beluisteren via het YouTube-kanaal van de zanger, zo maakte distributeur September Films vrijdag bekend.