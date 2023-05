Heldere ochtend en middag in Heerlen

Buddy Vedder hoopt op regen in openlucht­the­a­ter

Buddy Vedder speelt de Heilige Anthonius in de Limburgse spektakelmusical Het was zondag in het Zuiden, komende zomer in het openluchttheater in Tegelen. De muziek is van Rowwen Hèze, de Limburgse band die vandaag een nieuwe single uitbrengt: Ma’s water.