Lekker weer in Heerlen vandaag

Zeven jaar cel voor Brabander die ‘kookte’ in drugslabs Den Ham en Heerlen

Een 41-jarige Brabander is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot zeven jaar cel voor het maken van drugs in twee labs in Den Ham en Heerlen. De man had een belangrijke uitvoerende rol. Het Openbaar Ministerie mag ruim 80.000 euro aan drugsgeld van hem afpakken.