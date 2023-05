Vuilnismannen bestookt met pepperspray en mishandeld in Heerlen

Vrouw vindt met as gevulde urn in riviertje achter haar woning in Limburg

Een inwoonster van het Limburgse dorp Meerssen heeft woensdag in het riviertje de Geul achter haar woning een met as gevulde urn gevonden. Handhavers van de gemeente hebben de urn naar de afdeling burgerlijke stand gebracht. Het blijkt te gaan om iemand die jaren geleden op 71-jarige leeftijd is overleden.