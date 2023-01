Artiesten en publiek maken een feestje van de zittingsavonden in Sterksel

Man in de Maan verbindt de vrienden van de poëzie tijdens Gedichten­vrij­dag

EINDHOVEN - Op de tweede dag van de Poëzieweek 2023 kwam in Eindhoven een aantal dichtkunstfans samen. Stichting Man in de Maan organiseerde in United-C een Gedichtenvrijdag. Het publiek mocht een favoriet gedicht met het thema vriendschap voordragen.

14:15