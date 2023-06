Bewolkte dag in Heeze-Leende

Scooter met twee mannen botst met auto in Eindhoven, één slachtof­fer zwaarge­wond

EINDHOVEN - Een man is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Geldropseweg in Eindhoven. Het ging rond 13.20 uur mis ter hoogte van de Puttensedreef, dat is tegenover DAF.