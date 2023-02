Wethouder houdt poot stijf over mix dure en betaalbare appartementen aan Kapelstraat, maar wat vindt gemeenteraad?

Anouk Vermeer nieuwe bestuurs­voor­zit­ter Kempenhaeg­he

HEEZE - Anouk Vermeer-de Boer is de nieuwe bestuursvoorzitter van Kempenhaeghe, het expertisecentrum voor epilepsie en slaapstoornissen in Heeze. Ze was al sinds 1 oktober 2022 werkzaam bij Kempenhaeghe als interim-bestuurder.

2 februari