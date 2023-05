Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Oost-Brabant

Muziek­feest in het Van Bestpark in Valkens­waard

VALKENSWAARD - Tijdens het pinksterweekend is er een tweedaags muzikaal openlucht festijn in het Van Bestpark in Valkenswaard. Met op 27 mei ‘Concert in het Park’ en op 28 mei ‘AmeeZing Valkenswaard Lekker Buiten’.