Geen windmolens in Heeze-Leende, alle ballen nu op zonne-energie

In zoveel winkels kan je shoppen in Hee­ze-Leen­de

Het aantal fysieke winkels in Heeze-Leende is vorig jaar even groot gebleven ten opzichte van 2021. Op de eerste dag van 2022 telde de gemeente zo'n 70 winkels. Dit blijkt uit een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).