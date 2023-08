Heel Holland Bakt-finalist Tom is ‘hobbybakker’ af: ‘Blij dat ik die stap heb durven zetten’

Column De lift kwam op zijn kop terug, aldus de grapjassen van het NatLab

Zondag waren wij te gast bij filmhuis NatLab in Eindhoven. Voor een kop koffie en de film Asteroid City. Er zaten vier filmliefhebbers in de zaal. Om wat voor rare reden ook waren we er met zijn vieren in geslaagd om op elkaars zitplaatsen (dus niet zoals op het bioscoopkaartje stond vermeld) te gaan zitten.