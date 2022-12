Krantenbezorger ontdekt stalbrand in Sterksel, koeien in veiligheid gebracht

Brabantse Huskyman overleden: gewacht tot al zijn 41 honden waren onderge­bracht

De 59-jarige Marc van de Ven, in Brabant ook wel bekend als ‘de huskyman’, is zaterdag overleden. De man was een bekende verschijning in zijn woonplaats Heezerenbosch. Hij woonde daar met zijn roedel van -inmiddels- 41 sledehonden.

11 december