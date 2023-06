Lichte bewolking in Heeze-Leende vanmiddag en vanavond

Extra concerten van Groots met een zachte G aangekon­digd in 2024: ‘Overweldi­gen­de belangstel­ling’

EINDHOVEN - De virtuele wachtrijen puilden uit bij de start van de kaartverkoop voor Groots met een zachte G in 2024. Daarom heeft de concertorganisator besloten om extra shows toe te voegen op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni. Het is de laatste concertenreeks van Guus Meeuwis in het Philips Stadion in EIndhoven.