Lieropse aardbeienteler in tranen voor de rechter, boete voor onvoldoende afwatering aardbeienveld

Vogels kijken bij 't Beuven

LIEROP/ASTEN - Belangstellenden kunnen op zondag 14 mei met een kenner van IVN Asten-Someren vogels kijken bij het Beuven. Vertrek is om 7.00 uur vanaf clubhuis De Stulp aan de Ostaderstraat 30 in Asten of vanaf 7.15 uur vanaf parkeerplaats ‘t Jasper aan de Bussersdijk in Lierop.