Nieuwe zaal en decor, maar vertrouwd vermaak bij Leendse Tonpraotersaovonden

In Herinnering Theo van Melis (1956-2021) had een groot sociaal hart; hij zorgde voor iedereen maar haalde zelf nét zijn pensioen niet

HELMOND - Theo van Melis was een echte Helmonder en hij kende alles en iedereen. Hij had er 44 jaar trouwe dienst bij de post op zitten toen hij op zijn 65ste overleed, nog voor hij met pensioen ging. ,,Hij stond altijd voor iedereen klaar, was heel erg zorgzaam”, zegt zijn vrouw Sissy Gerlings.

16:00