Prins Frank en prinses Dinan aan de macht in Leende

In het dagelijkse leven heten de nieuwe hoogheden Frank (49) en Dinan (46) van Gastel. Het stel heeft twee dochters: Jony en Nine. Frank werkt als tegelzetter en Dinan heeft een praktijk in voetreflexzonetherapie. Beiden zijn lid van de Raad van Elf van De Lindse Blaos en daarnaast ook actief betrokken bij een aantal andere verenigingen in het dorp. Frank is penningmeester van De Lindse Blaos en Dinan is bestuurslid bij Ondernemersvereniging Leende.