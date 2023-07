Regenbuien, maar soms ook zon in Heeze-Leende vandaag

Barbie in première in Eindhoven: ‘Wat Superman is voor de jongens, is Barbie voor de meisjes’

EINDHOVEN - De film Barbie ging op dinsdag in première, onder meer in bioscoop LAB-1 in Eindhoven. Het filmhuis aan de Keizersgracht spaarde kosten noch moeite om de ruim 400 bezoekers een roze gekleurde Barbie-avond te bezorgen.