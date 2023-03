Ren je Rot in Leende: ‘Na de middag is het goud weg’

Leende maandag weer het decor van traditione­le halfvasten­markt met natuurlijk de heerlijke brokmop

LEENDE - Het marktplein in Leende is maandag het middelpunt van de traditionele Halfvastenmarkt in het dorp. Van 10.00 tot 17.00 uur kunnen bezoekers in het Leendse dorpshart terecht bij ruim veertig kramen met lokale lekkernijen en gebruiksartikelen.