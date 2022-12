Sylvesterloop in Heeze maakt doorstart in de vrieskou, warming-up bij kampvuur geen overbodige luxe

Opwarmen bij een knisperend kampvuur, ondanks de winterse datum van de Sylvesterloop zal dit niet vaak zijn voorgekomen. Maar zondagmorgen, toen de temperatuur opnieuw flink in de min schoot, was alle warmte welkom om op stoom te komen voor de prestatieloop in Heeze.

De 36ste editie van de Sylvesterloop was er allerminst een van het standaard draaiboek. In 2020 en 2021 ging het hardloopevenement in Heeze niet door. Na de coronabreak werd zondag een doorstart gemaakt. Dat gebeurde met een grotendeels nieuw en verjongd bestuur. Verder werd de vertrouwde startlocatie bij camping Heezerenbosch ingeruild voor Zorglandgoed ’t Huisven in Heeze.

Zwaar voor de vrijwilligers

Ondanks de vrieskou verschenen er zondag 140 deelnemers aan de start. ,,Als je in beweging bent, dan is het prima weer om te hardlopen. Het is vooral zwaar voor de vrijwilligers die onderweg langs de route staan om alles in goede banen de leiden”, vertelt de nieuwe bestuursvoorzitter Matthe Tijssens.

Wethouder Jan de Bruijn van de gemeente Heeze-Leende gaf met een luchthoorn het startsignaal voor de veelal doorgewinterde hardlopers. Zij konden kiezen uit twee afstanden: 7,5 of 15 kilometer.

Quote en van de grote voordelen van de nieuwe startloca­tie is dat we minder vrijwilli­gers nodig hebben om alle posten onderweg te bemensen Matthe Tijssens

De organisatie had een parcours uitgezet in het natuurgebied De Groote Heide. Tijssens: ,,Ongeveer de helft van de route is nieuw. Het parcours is een stuk overzichtelijker. Een van de grote voordelen van de nieuwe startlocatie is dat we minder vrijwilligers nodig hebben om alle posten onderweg te bemensen.”

Waar de laatste edities zich afspeelden in een groen decor, kleurde de omgeving zondag overwegend wit. Heezenaar Frans Versteeg vermoedt dat het de laatste tien tot vijftien jaar niet zo koud is geweest, maar hij kan prima leven met het winterse weer. ,,Het is lekker fris, de temperatuur is prima om te hardlopen”, aldus de 75-jarige Heezenaar, die zelf ook zijn loopschoenen had ondergebonden.

Voor hem kent de nieuwe route geen geheimen. ,,Ik heb het rondje van 7,5 kilometer mee uitgezet. Het is een heel mooi parcours. Het pad is in het begin lekker breed, daarna wordt het smaller.”

Ook vanuit Cranendonck was er een groepje lopers in Heeze neergestreken. Het was de eerste keer dat ze bij de warming-up op temperatuur werden gebracht door vuurkorven en een kampvuur. Ook zij zagen in het winterse weer geen spelbreker. ,,Wel kan het best glad zijn. Dat betekent dat we goed moeten opletten”, aldus Frida Hertogs.

De snelste lopers: 7,5 km: heren: Pieter van Boekhout (29’53), dames: Jeanne Maas (35’10); 15 km: heren: Jesper v.d. Wielen (55’25), dames: Fiona Jaberg (1u10’15).