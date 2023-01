Theo (73) stopt na 50 jaar met tonpraten: ‘Het grootste compliment? Mensen die van het lachen in hun broek plasten’

GA Eag­les-trai­ner René Hake: ‘Zorgen dat PSV-storm geen orkaan wordt’

De ene topclub is nog niet op bezoek geweest of de ander opent de poorten van het stadion al voor een ‘warme’ ontvangst. Na de 1-4 nederlaag tegen AZ van woensdag mag Go Ahead Eagles zaterdag (aftrap 16.30 uur) bij PSV proberen het beter te doen. ,,Gakpo en Madueke zijn weg, maar er is daar nog kwaliteit genoeg.”

15:20