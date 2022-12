Tom van Heel Holland Bakt wordt nog altijd heel blij van taarten bakken

Archipel haalt dagbeste­ding voor ouderen weg uit Heidehonk: ruimtege­brek of een centenkwes­tie?

EINDHOVEN - Aan de dagbesteding voor ouderen in wijkcentrum Heidehonk in Woenselse Heide komt een eind. Zorgorganisatie Archipel verhuist de activiteiten naar een ouderensoos in Eckart. Over de reden lopen de verklaringen uiteen. Maar hoe het ook zij: de deelnemers treuren.

19 december