Tonpraters op buitenpodium Kapellerput

Taakstraf voor Oekraïense die met mes gooit in opvang: ‘Ik wilde mezelf iets aandoen, niet iemand anders’

HELMOND - Gooide de radeloze vrouw het mes op de grond of naar medewerkers in de grote opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Helmond? Ze had gewoon nooit met een steekwapen moeten gooien in een ruimte waar veel mensen zijn, vindt de rechter.