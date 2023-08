PSV wil veelscoren­de Van Duiven nu niet laten gaan en hem meer perspec­tief bieden

PSV wil op dit moment niet meewerken om spits Jason van Duiven te verkopen of verhuren aan een club in de eredivisie. Als bekend wilden FC Utrecht en NEC hem kopen en is Heracles Almelo geïnteresseerd in een tijdelijke verbintenis met Van Duiven, de topscorer van Jong PSV.