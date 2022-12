Vergunning voor zorgwoningen op recreatiepark Heezerenbosch ingetrokken

Nuenen telt in 2023 weer twee Albert Heijn-win­kels

NUENEN - Nuenen telt in 2023 weer twee filialen van Albert Heijn, zodra het filiaal van supermarkt Jan Linders aan de Vincent van Goghstraat is omgebouwd. Of de bestaande Albert Heijn aan de Parkstraat nog gaat verhuizen, is onbekend.

22 december