Vrienden van Heeze pakken uit met kerstevenement: ‘Zou leuk zijn als het een traditie wordt’

HEEZE - Wie in Heeze nog niet in de juiste kerststemming is, zal dat na vrijdagavond ongetwijfeld wel zijn. Stichting Vrienden van Heeze houdt voor het eerst een meezing-kerstfestijn.

In je foute kersttrui lekker kerstliedjes meeblèren. Dat is in het kort de essentie van ‘Drie Uurkes Vooraf; The Amazing Christmas Edition’.

Volgens Berry Knapen wil Vrienden van Heeze met het evenement mensen vooral een glimlach bezorgen. ,,Er is volop gekkigheid. We vragen de mensen om in kerstoutfit te komen. Dat mag al met een kerstbal in je oren of met een grappige kersttrui, maar je mag je ook best verkleden als een van de wijzen uit het oosten’’, vertelt Knapen.

Quote We willen de mensen ook een plek bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten en elkaar een fijne kerst kunnen wensen Berry Knapen, Vrienden van Heeze

De stichting hoopt met het evenement voor meer kerstsfeer te zorgen in Heeze. Tot 2020 hield de winkeliersvereniging elk jaar een kerstmarkt, maar die wordt niet meer georganiseerd. Knapen: ,,We willen met ons festijn mensen ook een plek bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten en elkaar fijne kerstdagen kunnen wensen.’’

Om 19.30 uur gaat het festijn vrijdagavond los en om klokslag 22.30 uur is het feest weer ten einde. ,,Het zijn echt drie uurkes vooraf’’, zegt Knapen. Als locatie is gekozen voor het terras van brasserie Loef aan de Kapelstraat in het centrum van Heeze. Mocht het volop regenen, dan wordt uitgeweken naar binnen in De Hooizolder. ,,Het gaat sowieso door’’, aldus voorzitter Wim Renders .

Amazing meezingfestijn

Tijdens de drie uurtjes draait een dj kerstmuziek en zorgen glühwein en vuurkorven voor de juiste kerstsfeer. De Christmas Twins uit Helmond zingen kersthits die iedereen kan meezingen. ,,Vandaar Amazing in de naam van ons evenement’’, legt Knapen uit.

De organisatie mikt op 250 bezoekers. Knapen: ,,Maar eerlijk gezegd hebben we geen flauw idee. We zijn zelf ook pas vijf of zes weken geleden begonnen met de organisatie. Het is bijna een pop-upmanifestatie.’’

‘Uitgroeien tot mooie kersttraditie’

Maar Knapen en Renders hopen wel degelijk dat het kerstfestijn een blijvertje is. ,,Het zou toch leuk zijn als dit uitgroeit tot een mooie kersttraditie’’, zegt Renders. De toegang is gratis. Knapen: ,,We willen het laagdrempelig houden.’’

Vrienden van Heeze bestaat naast Berry Knapen en Wim Renders uit Sef Sweegers, Yvonne Cuijten en Mark Damen. De club werd in 2006 opgericht en heeft door de jaren heen talloze kleinere en grotere activiteiten gehouden. Doel is altijd om bij de mensen een glimlach op het gezicht te toveren.

Zo heeft de stichting eerder dit jaar de juffen en meesters van de basisscholen in Heeze in het zonnetje gezet omdat ze in de coronatijd onder lastige omstandigheden hebben doorgewerkt. De meeste Heezenaren kennen de stichting waarschijnlijk van de jaarlijkse tegellegging waarbij winnende bouwgroepen van de Brabantsedag blijvend worden geëerd in de Walk of Fame.