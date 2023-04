Dit is hoeveel oranje auto's er in Heiloo rondrijden

Taxichauf­feur (47) die wordt verdacht van aanslag in Hoef en Haag hoort strafeis en raakt direct onwel

Ruzie om een gestolen partij drugs ontaardt in de zomer van 2022 tot een keiharde confrontatie tussen criminelen in Midden-Nederland. Om de drie mannen die de drugs geript zouden hebben te bedreigen worden aanslagen gepleegd op hun (voormalige) woningen. Een 47-jarige Amsterdammer hoorde maandag vijf jaar cel tegen zich eisen omdat hij een ontploffing in Hoef en Haag op zijn geweten zou hebben. Na het aanhoren van de eis raakte hij onwel.