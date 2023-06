Foresters 1 wint voor de dertiende keer op rij

Kampong verliest eerste nacompeti­tie­du­el: vakantie moet nog even worden uitgesteld

Kampong kreeg vanavond in de finale van de play-offs om een plek in de derde divisie een lesje in effectiviteit van JOS Watergraafsmeer. De Utrechtse vierdedivisionist was vooral voor rust sterker dan de ploeg die als vijftiende in de derde divisie eindigde, maar verloor met 1-0.