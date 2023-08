Nieuwegei­ner (41) die twee Utrechtse vrouwen wilde verkrach­ten, vermoordde eerder zijn vriendin

Eén 41-jarige Nieuwegeiner die gepoogd zou hebben om twee Utrechtse vrouwen te verkrachten, blijkt in 2007 zijn ex-vriendin te hebben vermoord. Hij werd tot vijftien jaar cel veroordeeld, kwam in 2018 vervroegd vrij en ging in 2022 andermaal in de fout. Hoe kon het zo mis gaan?