Overwegend bewolkt weer in Heiloo vanmiddag en vanavond

Zwaar vuurwerk in brievenbus zorgt voor gewonde en flink schade in Tuitjen­horn

Een man is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt toen een nog onbekend persoon een aangestoken stuk zwaar vuurwerk door de brievenbus naar binnen gooide van een woning aan de Regenboog in Tuitjenhorn. Dat meldt Noord-Hollands Dagblad.