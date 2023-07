indebuurt.nl Doen dit weekend in Amsterdam: Pride Walk, Festival Macumba en veel meer

Wil je er dit weekend lekker op uit in Amsterdam? Dat komt goed uit, want er staat een bomvol weekend op je te wachten. Zo kun je dansen op Festival Macumba, meelopen met de Pride Walk of de stad natekenen onder leiding van Het Tekenlab. Lees snel verder.