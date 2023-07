indebuurt.nl Gespot! Sanne: 'In deze winkel koop je basics van supergoede kwaliteit'

Sara heeft vorig jaar een huis gekocht in de Kinkerbuurt en is sindsdien elk weekend druk bezig met verbouwen. Winkelen doet ze eigenlijk het liefst in de kledingkast van haar ouders! “Maar ik heb wel een tip voor goede basics als je wat kleiner bent.”