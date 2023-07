Stralend zonnig weer in Heiloo vandaag

indebuurt.nl Doen dit weekend in Amsterdam: silent disco x 2, Terrascon­cert en veel meer

Yes, na een stormachtige week staat er een bomvol en zomers weekend op je te wachten. De wind is gaan liggen dus jij kunt genieten van onder andere twee keer silent disco, Bijlmer Got Talent (met heel veel artiesten) en shoppen in de Hallen tijdens de Sunday Market!