Aircoaanbod op Marktplaats in Hellendoorn keldert in juli

Jan (87) zoekt plekje voor zijn oude boom, maar het trekt vooral ongewenste gegadigden

„Het is een oudje”, zegt Jan Middelkamp (87) uit Wierden. En dan heeft hij het niet over zichzelf. Nee, het gaat over zijn 500 jaar oude eikenboom van Landgoed Twickel. Een boom die volgens de Wierdenaar grote historische waarde heeft. Maar de perfecte plek heeft Jan nog niet gevonden. Er komen tot dusver vooral veel ongewenste gegadigden op af.