Bestuurder raakt van de weg in Haarle en belandt in sloot, man overgebracht naar ziekenhuis

Verwoeste Dierenkli­niek in Almelo: brand legt apparatuur in de as, maar gewerkt werd er niet

ALMELO - Nu de stof na de grote brand aan de Cesar Franckstraat is neergedaald, wordt goed duidelijk wie er allemaal door zijn gedupeerd. Een van bedrijven met flinke schade is Dierenkliniek Aalderinkhoek. „Gelukkig is er niemand gewond geraakt.”

24 januari