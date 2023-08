‘Bezorgde burger’ Gerard Ekelenkamp neemt geen blad voor de mond: ‘Politieke chaos, omdat Lokaal Hellendoorn weelde niet kon dragen’

VIDEO + FOTOSERIE Hoe een simpele bingo uitgroeide tot groots fenomeen tijdens Stöppelhae­ne: ‘Je weet niet wat je meemaakt’

De website crashte tijdens de kaartverkoop. Confettikanonnen in de omgeving zijn uitverkocht. En op de grote dag dringt iedereen bij de ingang voor de beste plaats. Nee, ze staan er niet voor het optreden van Krezip, maar voor de jaarlijkse bingo. Uitzinnige Raaltenaren dompelen zich onder in hét succesnummer van de Stöppelhaene. ,,Chaos, totdat de nummers komen, dan is het doodstil.’’