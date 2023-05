Bij dodenherdenking in Hellendoorn wordt taboe doorbroken; prominente rol burgemeester Duitse partnerstad: ‘Samen op pad der verzoening’

Wonen met een sociaal tintje: Wierden bouwt woonhofje met 10 woningen in Zuidbroek

De plannen liggen al jaren op tafel, maar er zit weer vooruitgang in. Het gezamenlijk wonen in een hofje in Wierden is weer een stapje dichterbij. De tien woningen worden gebouwd in de nieuwbouwwijk Zuidbroek. En daar zijn de initiatiefnemers van Hôfke te Wierden ontzettend blij mee.