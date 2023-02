Brandweer schaalt nog verder op voor brand in woonzorgcentrum in Nijverdal: pand volledig ontruimd

Almelo legt de groene loper uit en strooit zelfs met gratis bloemen­zaad: ‘Het voorjaar lonkt’

Almelo moet de komende maanden een langgerekt bloemenlint worden. Om de stad daarin mee te nemen en Almeloërs te prikkelen wordt er zelfs gratis bloemenzaad uitgedeeld. Met dank aan De Groene Loper in het Natuurhus. „Een vierkante meter op de oprit of in de voortuin is al genoeg”.