De IJspolka met 30 graden; zo viert Hellendoorn het 945-jarig bestaan

Toezegging de prullenbak in: snelheid Schubert­straat in Raal­te-Noord omlaag, verboden voor sluipver­keer

Twee veelbesproken straten in Raalte-Noord hebben duidelijkheid gekregen over aanpassingen om de verkeerssituatie veiliger te maken en toegankelijk te houden voor agrarisch verkeer. De Schubertstraat en Knapenveldsweg lagen de afgelopen jaren overhoop en ook de gemeente Raalte wist zich geen raad met de inrichting. Nu ligt er een oplossing. Maar of iedereen er blij mee is, valt te betwisten.