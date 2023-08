Een op de vijf mensen slaapt belabberd, maar daar weet Desiree wel een oplossing voor

Nu ook voorlees­uur­tje in de bieb van Heino: ‘We hebben vrijwilli­gers gezocht en gevonden’

De Voorleesuurtjes van Bibliotheek Salland in Raalte en Olst zijn al jarenlang een succes. Vanaf 6 september is er ook in de bibliotheek in Heino een wekelijks voorleesuurtje voor kinderen van 0 tot 4 jaar.