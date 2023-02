Fietser (77) komt om het leven bij aanrijding in Hellendoorn

Levensge­vaar­lijk om op deze banen te tennissen: ‘Veiligheid van spelers in het geding’

Tennispark Duivecate gaat vanaf eind februari geheel op de schop. En dat is nodig ook, want de acht tennisbanen zijn al een tijdje niet meer optimaal bespeelbaar. Door nu de toplaag van alle banen te vervangen, is het voortbestaan van de Tennisclub Nijverdal (TCN) verzekerd.