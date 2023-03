Gerrit veroverde Jannie en keerde na elke werkdag bij haar terug in Nijverdal

Of Gerrit (83) en Jannie Tijhuis (82) nog wat wijze raad hebben voor pasgetrouwde stellen? „De vrede bewaren”, klinkt het. „Geven en nemen.” Niet echt origineel, maar ze werken. In elk geval voor dit Nijverdalse paar. 60 jaar getrouwd zijn ze en door een bomvol feestprogramma deze woensdag zullen ze het weten ook.

Op het tafeltje in de woning aan de Boomcatelaan ligt de lijst al klaar. De hele planning voor het festijn is er zorgvuldig op uitgetekend, inclusief tijdstippen. Op de bank zit Jannie Tijhuis-Kollenstaart. Tegenover haar Gerrit. Heel veel tijd heeft het stel niet. De familieleden druppelen al binnen. Het schema is strak.

Aan de wand hangen de foto’s. Prachtige plaatjes van vooral de kleinkinderen. Dertien heeft het stel er. Ze zijn er apetrots op. Net als op hun zeven kinderen, waarvan er nog vijf in leven zijn. „Ons eerste achterkleinkind komt ook snel. Mooi dat we dat meemaken.”

Gerrit is geboren in het huis waar hij woont. Ging er nooit echt weg. „Vroeger waren hier weilanden. Allemaal van mijn vader. Nu staat er een bedrijventerrein.” Uit die tijd is de groentetuin behouden gebleven. „Ik ben liever met bloemen bezig. Jannie is van de groente”, zegt hij. „Ik denk dat we bijna altijd wel uit eigen tuin eten”, geeft zijn echtgenote aan.

Bij Buursink

Hoe ze elkaar kennen? Via, via, legt Gerrit uit. „We leerden elkaar ongeveer 62 jaar geleden kennen en ik vroeg haar verkering. Ze zei ‘ja’ en hier zitten we dan.” De trouwerij was bij het later afgebrande hotel-restaurant Buursink. „Mooie dag. Al hebben we ook een flinke plensbui gehad. En harde wind.”

In al die jaren huwelijk hoefde zowel Jannie als Gerrit zich niet te vervelen. Hij werkte in de bouw. Door heel Nederland. „Maar niet in de kost. Ik kwam altijd thuis.” Jannie maakte schoon. Waaronder in het gemeentehuis. Tussen de bedrijven door vindt het paar de tijd om lekker op vakantie te gaan. De eerste jaren naar Luttenberg en vervolgens een heel stuk verder naar Duitsland, België en Oostenrijk.

„We hebben het fijn samen”, zegt Jannie. „We zijn aardig fit en wandelen regelmatig langs de Regge.” Gerrit rijdt ook nog auto, haast hij zich te zeggen. „Wel dachten ze altijd dat mijn vrouw veel jonger was dan ik. Maar we schelen bijna niets.”