Groen licht voor nieuwbouw De Veenbrug, maar school in Daarlerveen ‘mag geen tweede Reggesteyn worden’

Twente heeft die vijf miljard liter water van het Hammerf­lier broodnodig, wat nu?

Er dreigt een drinkwatertekort in Twente. Er is vrijwel geen reserve, de vraag naar drinkwater neemt toe en in droge periodes is er minder water beschikbaar. Als Vitens niet miljarden liters water extra kan gaan winnen in Hammerflier bij Den Ham, is dat een forse aderlating die gevolgen kan hebben voor de beschikbaarheid van drinkwater in heel Twente.