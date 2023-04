Groen licht voor nieuwbouwplannen Reggesteyn in Nijverdal, maar het gaat niet van harte: ‘Dit is een onmogelijke keus’

Fietsendie­ven nu actief in hele gemeente Hellen­doorn: Oproep burgemees­ter: ‘Zet je fiets met een slot ergens aan vast’

Het aantal fietsendiefstallen in de gemeente Hellendoorn neemt de laatste tijd sterk toe. Dieven hebben het met name gemunt op elektrische fietsen. De NS-stations in Daarlerveen en Nijverdal zijn plekken, waar ze vaak hun slag slaan. „Fiets in een busje tillen en dan snel wegrijden richting Almelo.”