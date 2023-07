‘Groene buurman of buurvrouw’ helpt je tuin te vergroenen en dat advies gaat verder dan alleen tegeltjes wippen

Weer gevaarlij­ke huurder in portiek waar het al eens vreselijk misging in Almelo: ‘Schrik zit erin’

Het is een aflevering in de lange reeks probleemhuurders die een gevaar zijn voor zichzelf en hun omgeving. Sint Joseph wil een 76-jarige man die de buurt terroriseert, uit huis zetten. Alarmerend detail: de overlast speelt zich af in de flatportiek aan de Sluitersveldssingel waar anderhalf jaar geleden de 22-jarige Jarell Reinders werd doodgestoken door een bewoner.