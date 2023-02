Grote opluchting voor baasje Laura: papegaai Feniks (1) is weer thuis in Nijverdal

Zo komt het nieuwe appartemen­ten­com­plex Wederstae­te in het hartje van Wierden eruit te zien

Goed nieuws voor woningzoekers in Wierden; er worden dit jaar 33 nieuwe appartementen gebouwd in het hartje van Wierden. Deze woningen worden verdeeld over twee gebouwen en komen op de hoek van De Marke en de Nijverdalsestraat. De verkoop van dit project start in het tweede of derde kwartaal van dit jaar, maar geïnteresseerden kunnen zich al inschrijven. Wanneer 70 procent van de appartementen is verkocht, gaat de bouw van start.

6 februari