Helder weer in Hellendoorn vandaag

VAN WIEG TOT GRAF ‘Voor mij zit een gezonde vrouw’, zei de arts. De waarheid voor geliefde Gerdi (59) bleek pijnlijk anders

Haar vader noemde haar vroeger een ‘kereltie’. Gerdi van Gelder-van Assen (59) uit Heino is een niet-lullen-maar-poetsen-type. Alhoewel, Gerdi is ook de vrouw van het praatje. Bij Eethuis Zuid in Zwolle kent ze haar vaste klanten en zij – en dat is misschien het mooiste – kennen haar.