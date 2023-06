Helder weer in Hellendoorn vandaag

Te koop: Huize Alexandra in Almelo; maar hoe zit het met de 300 Oekraïense vluchtelin­gen die er wonen?

Een bijzonder complex staat sinds kort te koop in Almelo; Huize Alexandra; het voormalige meisjesinternaat, waar momenteel een grote groep Oekraïnse vluchtelingen onderdak heeft gevonden. Maar die opvang is tijdelijk. Vast staat dat het kolossale gebouw in de nabije toekomst tegen de vlakte gaat. De koper is verplicht op het vrijkomende terrein een woonwijkje te bouwen.